«Самара Арена» претендует на кубок России по футболу
4 апреля 2019 09:41
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Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил, что клуб подал заявку на проведение финала Кубка России—2019/20 на стадионе «Самара Арена».
«Суперкубок будет на „ВТБ Арене“, резервные арены в Ростове и Волгограде. Сначала хотели провести Суперкубок в Саранске, но там будет сборная. На „ВТБ Арене“ нужно провести тестовый матч, в матче открытия своего стадиона „Динамо“ должно играть само, поэтому решили, что Суперкубок отдадим „ВТБ Арене“. Что касается Самары, то мы хотим, чтобы финал следующего Кубка России прошёл у нас, отправили соответствующее письмо», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионат.ру».
В нынешнем сезоне финал Кубка России состоится в Москве на стадионе «Лужники», пишет СО ОНЛАЙН.
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