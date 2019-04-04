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«Самара Арена» претендует на кубок России по футболу

4 апреля 2019 09:41
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«Самара Арена» претендует на кубок России по футболу Клуб «Крылья Советов» подал заявку.
Клуб «Крылья Советов» подал заявку.

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил, что клуб подал заявку на проведение финала Кубка России—2019/20 на стадионе «Самара Арена».

«Суперкубок будет на „ВТБ Арене“, резервные арены в Ростове и Волгограде. Сначала хотели провести Суперкубок в Саранске, но там будет сборная. На „ВТБ Арене“ нужно провести тестовый матч, в матче открытия своего стадиона „Динамо“ должно играть само, поэтому решили, что Суперкубок отдадим „ВТБ Арене“. Что касается Самары, то мы хотим, чтобы финал следующего Кубка России прошёл у нас, отправили соответствующее письмо», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионат.ру».

В нынешнем сезоне финал Кубка России состоится в Москве на стадионе «Лужники», пишет СО ОНЛАЙН.
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