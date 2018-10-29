Регби в Самаре — теперь тоже «Крылья Советов»
29 октября 2018 13:10
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Сегодня, 29 сентября в перерыве матча 12-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» на «Самара Арене» пройдет презентация новой регбийной команды, которая будет выступать под брендом «Крыльев» в Чемпионате России среди любительских коллективов. Команда будет сформирована на базе регбийного клуба «Самара», который был создан в 2012 году и неоднократно участвовал в финале регбийной лиги, а также розыгрышах Кубка России, пишет СО ОНЛАЙН.
— Игроки нашей команды активно поддерживают нашу любимую футбольную команду «Крылья Советов», поэтому мы вышли с предложением отстаивать честь клуба на регбийных полях. «Крылья Советов» ответили согласием и теперь 29 октября начнется новая история нашей регбийной команды. Новый сезон начнется в апреле. До этого времени мы должны заказать новую форму с ромбом «КС» на груди и в цветах клуба. Вокруг костяка нашей команды соберем новых игроков из болельщиков «Крыльев» — наши тренировки проходят три раза в неделю на стадионе «Локомотив» — во вторник, четверг и субботу в 18:00. Прийти на нее и попробовать свои силы может любой желающий, — отметил главный тренер регбийной команды «Крылья Советов» Максим Саврасов.
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