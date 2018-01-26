Приглашаем всех на лыжный марафон «Сокольи горы»

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27 января в Самаре на территории учебно-спортивного центра «Чайка» (поселок Управленческий) пройдет ставший уже традиционным лыжный марафон «Сокольи горы-2018». Соревнования посвящены памяти бывшего руководителя департамента физкультуры и спорта Самары Виктора Вениаминовича Ольховского. Генеральным партнером марафона выступает ПАО Сбербанк.Несмотря на то, что марафон проводится в четвертый раз, он имеет давнюю предысторию. В 70-и 80-ых гг. прошлого века в тогда еще Куйбышеве проходил легендарный Куйбышевский марафон. В 2015 году Самарская областная Федерация лыжных гонок и городской департамент спорта возродили марафон. Идея оказалась востребованной. Спустя три года, в 2017 году, в марафоне приняли участие уже почти 230 человек из 21 регионов страны.Ожидается, что в этом году рекорд будет побит. На старт уже зарегистрировалось порядка 500 человек, причем самому возрастному участнику – 81 год, а самому молодому – 15 лет. Средний же возраст лыжников – 41 год. География участников отражает всю Россию. Помимо Самарской области и соседних регионов, на старт выйдут москвичи и петербуржцы, а также представители Архангельской, Мурманской областей, Красноярского и Хабаровского краев, Республики Карелия и др. Наконец – и это достижение – марафон стал международным: среди участников зарегистрирован гражданин Казахстана! Радует и то, что большинство участников планируют пройти полную дистанцию – 50 км.Место – Сокольи горы – выбрано не случайно. Вместе с Жигулевскими, Сокольи горы образуют так называемые Волжские ворота с его неповторимым рельефом и великолепными видами. Вряд ли в Самаре и ее окрестностях найдется площадка, столь идеально подходящая для лыжных прогулок и соревнований. Не случайно один из официальных хештегов марафона - #тамгдетыникогданебыл.Участникам предстоит преодолеть свободным стилем одну из трех трасс протяженностью, 50,30 и 10 км. При этом на дистанциях 50 и 30 км. будут работать пункты питания. Все участники марафона, завершившие дистанцию, получат свидетельство о преодолении марафона и наградную медаль финишера. Болельщики смогут не только поддержать лыжников, но и принять участие в различных конкурсах.Приходите и поддержите наших спортсменов!Подробная информация о марафоне на сайте www.ski63.ru или в официальной группе «Самарский лыжный марафон «Сокольи горы 2018» Вконтакте.