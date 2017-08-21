Почти 2000 спортсменов приняли участие в первом легкоатлетическом марафоне на Кубок главы Самары
21 августа 2017 10:16
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В воскресенье, 20 августа в Самаре состоялся первый открытый легкоатлетический марафон на Кубок Главы города. На старт вышли почти 2000 спортсменов из 90 городов России и 8 зарубежных стран, в числе которых - Германия, Швейцария, Литва, Латвия.
Организаторы марафона - Администрация Самары, Самарская областная федерация легкой атлетики, Школа бега и функциональной подготовки «Russia Running».
Соревнования прошли под лозунгом «Каждый - первый», который отражает философию марафонского движения: главное - победить себя.
На дистанцию, которая расположилась вдоль уникальной самарской набережной, вышли как любители, так и профессионалы – чемпионы России в беге на марафонской дистанции. Также были организованы забеги для детей и маломобильных граждан.
Подобные соревнования в последний раз они проводились 25 лет назад, в 1992 году. А до этого марафон проходил 15 лет подряд, начиная с 12 апреля 1977 года.
В рамках марафона прошли забеги на дистанции 3 км, 10 км, 21,1 км, 42,195 км. Также был организован корпоративный забег команд на 3 км.
Самому младшему участнику, принявшему участие в самарском марафоне - 5 лет, самому взрослому - ветерану марафонского движения Владимиру Шитову – 78 лет. Он профессионально занимается триатлоном и бегает марафоны по 100 км, своим примером он готов вдохновлять заниматься бегом всю Самару, сообщает сайт горадминистрации.
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