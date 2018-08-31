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Осужденные самарской колонии сыграли с ветеранами «Крыльев Советов»

31 августа 2018 12:40
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Осужденные самарской колонии сыграли с ветеранами «Крыльев Советов» Матч состоял из двух таймов по 20 минут.
Матч состоял из двух таймов по 20 минут.

Это спортивное мероприятие стало уже традиционным – на протяжении нескольких лет ветераны футбольного клуба «Крылья Советов» принимают участие в товарищеских встречах с осужденными
В исправительной колонии №5 прошёл футбольный матч между командой ветеранов «Крыльев Советов» и осужденными, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.
Почетными гостями игры стали председатель Самарской городской федерации футбола Сергей Марушко и ветеран клуба, мастер спорта СССР Валерьян Панфилов.

Разыграл мяч на поле врио заместителя начальника УФСИН подполковник внутренней службы Александр Дерябин.
Матч состоял из двух таймов по 20 минут. Судил игру профессиональный судья. Состязание вышло интересным – каждая команда старалась показать свое мастерство. В упорной борьбе победу одержали осужденные, взяв реванш за предшествующие два года. Ветераны «Крыльев Советов» высоко оценили подготовку команды соперника и поблагодарили за хорошую игру.

Подполковник Александр Дерябин в торжественной обстановке вручил победителям дипломы. А осужденные подарили всем гостям сувениры, сделанные своими руками, пишет АиФ Самара.
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