Новокуйбышевск примет всероссийский турнир по хоккею с мячом
22 января 2019 13:44
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Турнир по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси откроется 25 января. «Ледовое побоище» организовано для детей 11-12 лет, то есть 2007 до 2008 года рождения.
Кроме Новокуйбышевска этапы турнира пройдут еще на пяти ледовых площадках Российской Федерации.
Торжественное открытие в Новокуйыбшевске в 15:30. Мероприятие будет проходить в ледовом дворце «Роснефть Арена», пишет ПроГородСамара.
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