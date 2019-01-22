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Новокуйбышевск примет всероссийский турнир по хоккею с мячом

22 января 2019 13:44
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Новокуйбышевск примет всероссийский турнир по хоккею с мячом Организационное совещание состоялось в городской администрации
Организационное совещание состоялось в городской администрации.

Турнир по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси откроется 25 января. «Ледовое побоище» организовано для детей 11-12 лет, то есть 2007 до 2008 года рождения.

Кроме Новокуйбышевска этапы турнира пройдут еще на пяти ледовых площадках Российской Федерации.

Торжественное открытие в Новокуйыбшевске в 15:30. Мероприятие будет проходить в ледовом дворце «Роснефть Арена», пишет ПроГородСамара.

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