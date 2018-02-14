Несколько игроков самарского ЦСК ВВС устроили забастовку
14 февраля 2018 12:50
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Несколько игроков не вышли на матч против «Нефтяника» из Альметьевска, пишет 63.ру.
Игра проходила в Самаре на ледовой арене «Кристалл», куда команда ЦСК ВВС была вынуждена переехать после сноса дворца спорта на улице Молодогвардейской. Представители «Нефтяника» говорят, что исход был предсказуем с того момента, как стал известен состав самарской команды на матч.
— В день игры значительная часть игроков объявила забастовку в связи с задержкой выплаты заработной платы и не вышла на игру. С горем пополам самарцы «наскребли» только две пятерки, — рассказывают в альметьевской команде.
В первом периоде в ворота ЦСК ВВС соперники забили две шайбы. Во втором отрезке игры самарским хоккеистам все же удалось дать отпор: они забили две шайбы, потом еще одну. Но игроки «Нефтяника» только продолжали увеличивать свое преимущество. Они забили в ворота ЦСК ВВС еще шесть шайб и победили со счетом 8:3.
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