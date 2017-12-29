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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На стадионе «Самара Арена» заканчивают монтаж основания под кровельное покрытие купола

29 декабря 2017 13:50
321
На стадионе «Самара Арена» заканчивают монтаж основания под кровельное покрытие купола Уже сейчас ясно, что купол не будет прозрачным.
Уже сейчас ясно, что купол не будет прозрачным.

На стадионе «Самара Арена» подходит к концу монтаж основания под кровельное покрытие купола.
— В настоящее время около 150 человек ежедневно занимаются работами, связанными с кровлей, — сообщают в строительной компании.
Напомним, как сообщали ранее представители подрядной организации, профнастил будет служить подосновой будущего комбинированного кровельного покрытия из ПВХ-мембраны и поликарбоната. Уже сейчас ясно, что купол не будет прозрачным, пишет 63.ру.

По информации региональных властей, монтаж кровли должны завершить в январе. После этого специалисты смогут приступить к обустройству газона. Они планируют использовать рулонный материал итальянского производства.

Стадион будет рассчитан на 45 тысяч зрителей. Помимо поля с трибунами, в структуру спортивной арены войдут многоуровневое подтрибунное пространство с помещениями для спортсменов, фойе для зрителей, служебные помещения, бизнес-помещения, магазин.
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