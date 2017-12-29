На стадионе «Самара Арена» заканчивают монтаж основания под кровельное покрытие купола
29 декабря 2017 13:50
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На стадионе «Самара Арена» подходит к концу монтаж основания под кровельное покрытие купола.
— В настоящее время около 150 человек ежедневно занимаются работами, связанными с кровлей, — сообщают в строительной компании.
Напомним, как сообщали ранее представители подрядной организации, профнастил будет служить подосновой будущего комбинированного кровельного покрытия из ПВХ-мембраны и поликарбоната. Уже сейчас ясно, что купол не будет прозрачным, пишет 63.ру.
По информации региональных властей, монтаж кровли должны завершить в январе. После этого специалисты смогут приступить к обустройству газона. Они планируют использовать рулонный материал итальянского производства.
Стадион будет рассчитан на 45 тысяч зрителей. Помимо поля с трибунами, в структуру спортивной арены войдут многоуровневое подтрибунное пространство с помещениями для спортсменов, фойе для зрителей, служебные помещения, бизнес-помещения, магазин.
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