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Яркая победа наших девчонок 11 марта на молодёжном первенстве Европы по настольному теннису! Впервые финал был чисто самарским: Маша Тайлакова обыграла Леру Щербатых."Обе большие молодцы! У нас хорошая школа и отличные тренеры! Возрождаем славные традиции!" - написал в своем твиттере врио первого заместителя Председателя Правительства Самарской области В