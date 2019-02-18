На "Самара Арене" прошел турнир по FIFA-2019

134

– новый киберигрок "Крыльев"."Крылья Советов" провели турнир по киберфутболу для болельщиков на консолях Sony Playstation и Xbox. Лучший игрок турнира подписал с клубом контракт и будет представлять "Крылья" на официальных турнирах.Впервые этот турнир прошел на новом стадионе "Самара Арена": спортсмены соревновались в VIP-ложе, где к услугам киберигроков организаторы предоставили 16 приставок и экранов. В результате в день турнира судьи зарегистрировали 230 участников, что по данным Федераций компьютерного спорта России и Самарской области стало рекордом для оффлайн-турниров в нашей стране. Еще одним рекордом стало количество матчей по дисциплине FIFA в один день – таких матчей за 12 часов на "Самара Арене" набралось сразу 245.Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов посетивший турнир по киберфутболу отметил, что подобные мероприятия на "Самара Арене" должны стать традиционными.– Это новое интереснейшее событие для "Крыльев", болельщиков и "Самара Арены". Все бывает впервые. "Крылья Советов" в апреле прошлого года провели здесь первый матч, сборные Сербии и Коста-Рики летом открыли в Самаре Чемпионат Мира-2018, и вот теперь мы открываем новое историческое событие. Приятно удивлен такому количеству болельщиков, которые заявились на турнир. Уверен, что "Самара Арена" станет постоянной площадкой для организации подобных мероприятий. Отмечу, что в концепции развития нового стадиона предусмотрена интерактивная зона для киберспортсменов. Видя интерес к этому событию, мы понимаем, что интерактивная площадка будет востребована.Помимо киберфутбольных баталий, турнир был насыщен другими яркими моментами. Ведущие Илья Некорыстнов и Денис Полудняков развлекали участников конкурсами и футбольными квизами на знание фактов об игре номер один. Любой желающий мог выиграть ценный приз от "Крыльев" и партнеров мероприятия – от брелков до игровых футболок и рюкзаков. Большой интерес вызвали девушки-косплееры в образах героев популярных компьютерных игр – с ними можно было сфотографироваться и получить бонус-карты от БК Parimatch.Все болельщики могли следить за турниром и всем происходящим в этот день на "Самара Арене" в режиме онлайн благодаря трансляции на клубном канале "Крылья Советов-ТВ". Также работала открытая студия радио "Комсомольской Правды в Самаре"Победитель турнира получил сертификат на 30 000 рублей от нашего титульного спонсора – БК Parimatch. Ну а главной наградой стало подписание контракта с "Крыльями". Также четыре лучших игрока турнира получили кастомизированные геймпады от "Крыльев", игровые гаджеты от БК Parimatch, подарки от "Комсомольской правды", а также сертификаты от Квеструм.РФ и чайного клуба "Красный халат".Интересной получилась борьба за третье место, где Илья Мастерков обыграл Антона Демычева. Победителем турнира стал Платон Шелест, обыгравший в финальном поединке Ивана Русанова. В ближайшие дни Платон Шелест подпишет официальный контракт с футбольным клубом "Крылья Советов" и станет вторым киберигроком в истории клуба. Платон будет представлять "Крылья" на турнирах и в медийном пространстве:– Уровень турнира очень понравился. Организаторы постарались, много сильных участников. Признаюсь честно, не ожидал, что выиграю. Помог опыт выступления на больших турнирах и распределение сил. Очень рад, что победил и теперь буду представлять "Крылья Советов". Буду стараться и показывать максимальный результат!Футбольный клуб "Крылья Советов" благодарит за помощь в организации турнира администрацию стадиона "Самара Арена", Федерацию компьютерного спорта Самарской области, а также партнеров, предоставивших призы. Спасибо всем, кто помог создать уникальную атмосферу праздника в этот день! Планируется, что кибертурниры на "Самара Арене" станут традиционными, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"