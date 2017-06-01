Мутко назвал причиной вылета «Крыльев» пустые трибуны «Металлурга»
1 июня 2017 10:30
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Пока губернатор Николай Меркушкин и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин определяются с кандидатурой нового главного тренера «Крыльев», вице-премьер правительства России и президент РФС Виталий Мутко назвал одну из причин уже второго за три года вылета «Крыльев Советов» из Премьер-Лиги, пишет "Засекин.ру".
«Не могу ни отметить такой факт: на «Крылья Советов» в последнем туре пришли всего четыре тысячи человек, и они в итоге вылетели. А в Оренбурге и Туле были полные стадионы, и обе команды зацепились за стыковые матчи. Думаете, это совпадение? Как бы не так!», - заявил Виталий Мутко в интервью агентству «Р-Спорт». По словам Мутко, «наш футбол – не бизнес, а социальное явление».
Отметим, что Дмитрий Шляхтин обещал в среду объявить имя нового главного тренера ПФК «Крылья Советов». Впрочем, ранее с кандидатурой нового наставника команды губернатор Меркушкин поручил определиться к 29 мая. Среди вероятных кандидатов на пост главного тренера самарской команды называются Андрей Тихонов, которого эксперты и болельщики давно уже хотели видеть на этой должности, а также тренер ФК «Тамбов» Андрей Талалаев, экс-тренер молодёжного ЦСКА Александр Гришин и ещё два специалиста, включая Вадима Скрипченко, у которого контракт с «Крыльями» истекает сегодня.
Экс-капитан самарской команды и теперь уже бывший главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов заявил по поводу своего возможного перехода в «Крылья», что пока говорить не о чем, конкретного предложения ему ещё никто не делал.
Как писал «Засекин», губернатор Николай Меркушкин, боявшийся приезжать на последние домашние матчи финансируемого на 85% из бюджета области футбольного клуба, только-только отметившего своё 75-летие, встретился 23 мая с назначенными им самим главными виновниками второго за последние три года вылета «Крыльев» из российской Премьер-Лиги.
Как сообщила пресс-служба губернатора, во встрече приняли участие министр спорта области, председатель Совета директоров ПФК «Крылья Советов» Дмитрий Шляхтин, генеральный директор ПФК «Крылья Советов» Виталий Шашков и генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области, финансовый директор ПФК «Крылья Советов» Игорь Поваров.
По словам г-на Меркушкина, для команды были созданы все необходимые условия, совместно с менеджментом клуба был решён вопрос по привлечению в клуб спонсорских средств, предприняты все необходимые меры, чтобы обеспечить те параметры финансирования клуба, которые требовались для стабильной жизнедеятельности команды и её успешного выступления в чемпионате РФПЛ.
«В кратчайшие сроки необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию и принять соответствующие меры. Самара – футбольный город. «Крылья Советов» должны играть дальше, и для команды не может быть другой задачи, кроме возвращения в Премьер-лигу», - цитирует пресс-служба отредактированную реплику губернатора.
Глава региона поручил своим подчинённым до 29 мая внести предложения по кадровым вопросам, а также по вопросам организационного и финансового характера, «чтобы в итоге обеспечить возвращение самарского футбольного клуба в российскую Премьер-лигу». Пока об этих предложениях неизвестно ничего.
Напомним, что несмотря на финансовые и социально-экономические проблемы в регионе, губернский министр спорта Дмитрий Шляхтин ранее заявлял, что в этом году в областном бюджете снова найдётся миллиард рублей на содержание профессионального футбольного клуба «Крылья Советов».
«У нас одна цифра бюджета ежегодно, и мы в этих рамках живём. У нас достаточно регламентированные взносы. Точный бюджет я назвать не смогу, сезон ещё не закончился. Но цифра точно не будет превышать одного миллиарда рублей. И в следующем сезоне эта цифра, думаю, не изменится. По крайней мере, мы все на это надеемся… Я уже говорил, что первая часть сезона клубом была провалена. Сказался уход высококвалифицированных игроков. Пришли новые ребята, проходила перестройка, адаптация, нужна была сыгранность. Сейчас будем двигаться в нужном направлении. Характер игры меняется, картинка – тоже, как вы видите. Будем биться», - цитировало 17 апреля председателя Совета директоров ПФК «Крылья Советов» информационное агентство «Р-Спорт».
По данным ликвидированного регионального Госфинконтроля общий объём поддержки «Крыльев Советов» из областного бюджета составил с 2012-го по 2016 год свыше пяти миллиардов рублей. В 2012 году «Крыльям» выделили 921 миллион 800 тысяч рублей, в 2013 году – 935 миллионов рублей, в 2014 году – 742 миллиона 200 тысяч рублей и в 2015 году – 1 миллиард 10 миллионов 700 тысяч рублей.
В 2016 году с учётом декабрьского перераспределения средств, принятого Самарской губернской думой, «Крылья» получили из областного бюджета полтора миллиарда рублей.
21 мая 2017 года самарская команда при практически пустых трибунах на стадионе «Металлург» уступила в решающем матче сезона грозненскому «Тереку» со счётом 1:3 и опустилась на итоговое 15-ое место в турнирной таблице РФПЛ.
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