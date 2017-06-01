Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре прошла Международная научно-практическая конференция «Наука и культура России»
В Самаре прошла Международная научно-практическая конференция «Наука и культура России»
В Тольятти ищут пропавшего мужчину Он исчез в конце мая.
В Тольятти ищут пропавшего мужчину
В поселке Шмидта в Самаре ночью сгорела баня
В поселке Шмидта в Самаре ночью сгорела баня
Самарская областная ассоциация врачей отметила 25-летие
Самарская областная ассоциация врачей отметила 25-летие
В Самарской области капитально отремонтируют новое здание катка «МТЛ-Арена-2»
В Самарской области капитально отремонтируют новое здание катка «МТЛ-Арена-2»
В Тольятти откроют пляжный сезон, несмотря на провалы на набережной
В Тольятти откроют пляжный сезон, несмотря на провалы на набережной
В начале прошедшего отопительного периода в Самаре свыше 100 домов эксплуатировались с аварийными тепловыми вводами
В начале прошедшего отопительного периода в Самаре свыше 100 домов эксплуатировались с аварийными тепловыми вводами
В Приволжском районе сгорело 50 кв. метров надворных построек
В Приволжском районе сгорело 50 кв. метров надворных построек
сегодня  Четверг, 1 июня, 12:38
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/06:
USD 56.69
0.17
EUR 63.41
0.46
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Мутко назвал причиной вылета «Крыльев» пустые трибуны «Металлурга»

1 июня 2017 10:30
115
Мутко назвал причиной вылета «Крыльев» пустые трибуны «Металлурга»
Накануне планировалось объявить имя нового главного тренера ПФК «Крылья Советов».

Пока губернатор Николай Меркушкин и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин определяются с кандидатурой нового главного тренера «Крыльев», вице-премьер правительства России и президент РФС Виталий Мутко назвал одну из причин уже второго за три года вылета «Крыльев Советов» из Премьер-Лиги, пишет "Засекин.ру".

«Не могу ни отметить такой факт: на «Крылья Советов» в последнем туре пришли всего четыре тысячи человек, и они в итоге вылетели. А в Оренбурге и Туле были полные стадионы, и обе команды зацепились за стыковые матчи. Думаете, это совпадение? Как бы не так!», - заявил Виталий Мутко в интервью агентству «Р-Спорт». По словам Мутко, «наш футбол – не бизнес, а социальное явление».

Отметим, что Дмитрий Шляхтин обещал в среду объявить имя нового главного тренера ПФК «Крылья Советов». Впрочем, ранее с кандидатурой нового наставника команды губернатор Меркушкин поручил определиться к 29 мая. Среди вероятных кандидатов на пост главного тренера самарской команды называются Андрей Тихонов, которого эксперты и болельщики давно уже хотели видеть на этой должности, а также тренер ФК «Тамбов» Андрей Талалаев, экс-тренер молодёжного ЦСКА Александр Гришин и ещё два специалиста, включая Вадима Скрипченко, у которого контракт с «Крыльями» истекает сегодня.

Экс-капитан самарской команды и теперь уже бывший главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов заявил по поводу своего возможного перехода в «Крылья», что пока говорить не о чем, конкретного предложения ему ещё никто не делал.

Как писал «Засекин», губернатор Николай Меркушкин, боявшийся приезжать на последние домашние матчи финансируемого на 85% из бюджета области футбольного клуба, только-только отметившего своё 75-летие, встретился 23 мая с назначенными им самим главными виновниками второго за последние три года вылета «Крыльев» из российской Премьер-Лиги.

Как сообщила пресс-служба губернатора, во встрече приняли участие министр спорта области, председатель Совета директоров ПФК «Крылья Советов» Дмитрий Шляхтин, генеральный директор ПФК «Крылья Советов» Виталий Шашков и генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области, финансовый директор ПФК «Крылья Советов» Игорь Поваров.

По словам г-на Меркушкина, для команды были созданы все необходимые условия, совместно с менеджментом клуба был решён вопрос по привлечению в клуб спонсорских средств, предприняты все необходимые меры, чтобы обеспечить те параметры финансирования клуба, которые требовались для стабильной жизнедеятельности команды и её успешного выступления в чемпионате РФПЛ.

«В кратчайшие сроки необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию и принять соответствующие меры. Самара – футбольный город. «Крылья Советов» должны играть дальше, и для команды не может быть другой задачи, кроме возвращения в Премьер-лигу», - цитирует пресс-служба отредактированную реплику губернатора.

Глава региона поручил своим подчинённым до 29 мая внести предложения по кадровым вопросам, а также по вопросам организационного и финансового характера, «чтобы в итоге обеспечить возвращение самарского футбольного клуба в российскую Премьер-лигу». Пока об этих предложениях неизвестно ничего.

Напомним, что несмотря на финансовые и социально-экономические проблемы в регионе, губернский министр спорта Дмитрий Шляхтин ранее заявлял, что в этом году в областном бюджете снова найдётся миллиард рублей на содержание профессионального футбольного клуба «Крылья Советов».

«У нас одна цифра бюджета ежегодно, и мы в этих рамках живём. У нас достаточно регламентированные взносы. Точный бюджет я назвать не смогу, сезон ещё не закончился. Но цифра точно не будет превышать одного миллиарда рублей. И в следующем сезоне эта цифра, думаю, не изменится. По крайней мере, мы все на это надеемся… Я уже говорил, что первая часть сезона клубом была провалена. Сказался уход высококвалифицированных игроков. Пришли новые ребята, проходила перестройка, адаптация, нужна была сыгранность. Сейчас будем двигаться в нужном направлении. Характер игры меняется, картинка – тоже, как вы видите. Будем биться», - цитировало 17 апреля председателя Совета директоров ПФК «Крылья Советов» информационное агентство «Р-Спорт».

По данным ликвидированного регионального Госфинконтроля общий объём поддержки «Крыльев Советов» из областного бюджета составил с 2012-го по 2016 год свыше пяти миллиардов рублей. В 2012 году «Крыльям» выделили 921 миллион 800 тысяч рублей, в 2013 году – 935 миллионов рублей, в 2014 году – 742 миллиона 200 тысяч рублей и в 2015 году – 1 миллиард 10 миллионов 700 тысяч рублей.

В 2016 году с учётом декабрьского перераспределения средств, принятого Самарской губернской думой, «Крылья» получили из областного бюджета полтора миллиарда рублей.

21 мая 2017 года самарская команда при практически пустых трибунах на стадионе «Металлург» уступила в решающем матче сезона грозненскому «Тереку» со счётом 1:3 и опустилась на итоговое 15-ое место в турнирной таблице РФПЛ.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
29 мая 2017  13:46
Тагир Хайбулаев: «Чувствуется приближение большого спортивного праздника - и установка часов обратного отсчета добавляет ответственности».
Тагир Хайбулаев: «Чувствуется приближение большого спортивного праздника - и установка часов обратного отсчета добавляет ответственности».
  Заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев прокомментировал новость о том, что в Самаре установили часы обратного... ЧМ-2018
292
29 мая 2017  12:36
В Самаре запустили Часы обратного отсчета BUD AF до ЧМ-2018
В Самаре запустили Часы обратного отсчета BUD AF до ЧМ-2018
Часы стартовали с отметки 382. ЧМ-2018
269
29 мая 2017  12:07
«Самара Арена» удешевляется и становится всё дороже и дороже
«Самара Арена» удешевляется и становится всё дороже и дороже
Из-за упрощения первоначального проекта о «космическом сфероиде» туристам и горожанам придётся забыть. ЧМ-2018
536
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6240
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
6756
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
6683
Весь список
Спорт в регионе
1 июня 2017  10:30
Мутко назвал причиной вылета «Крыльев» пустые трибуны «Металлурга»
Мутко назвал причиной вылета «Крыльев» пустые трибуны «Металлурга»
Накануне планировалось объявить имя нового главного тренера ПФК «Крылья Советов». Спорт в регионе
115
31 мая 2017  13:15
Самарский спортсмен завоевал медали чемпионата России по велоспорту среди лиц с ограничениями здоровья
Самарский спортсмен завоевал медали чемпионата России по велоспорту среди лиц с ограничениями здоровья
Он получил два "серебра". Спорт в регионе
134
31 мая 2017  10:28
Тренера
Тренера "Крыльев Советов" намерены назвать 31 мая
Рассматривают пять кандидатур. Спорт в регионе
161
31 мая 2017  09:57
Юноши БК «Самара» стали вторыми на Всероссийском фестивале мини-баскетбола
Юноши БК «Самара» стали вторыми на Всероссийском фестивале мини-баскетбола
Всего в мужской части фестиваля приняли участие 18 команд. Спорт в регионе
179
30 мая 2017  17:27
Более 500 сильнейших гребцов из 34 европейских стран приняли участие в Чемпионате.
Рядовой ЦСКА/Самара Алексей Кияшко получил серебро на Чемпионате Европы по академической гребле
Более 500 сильнейших гребцов из 34 европейских стран приняли участие в Чемпионате.   Спорт в регионе
111
30 мая 2017  15:58
Евгений показал лучший результат в квалификации (625.5 очка), и уверенно прошел в финал, где заработал 249.5 очка.
Спортсмен ЦСКА/Самара взял золото на Международных соревнованиях по пулевой стрельбе в Чехии
Евгений показал лучший результат в квалификации (625.5 очка), и уверенно прошел в финал, где заработал 249.5 очка.   Спорт в регионе
143
29 мая 2017  19:31
Пятикратная Олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова будет присутствовать на соревнованиях в Самаре, в частности, примет участие в церемонии открытия.
В Самаре пройдет международный турнир по синхронному плаванию «Принцесса Волги»
Пятикратная Олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова будет присутствовать на соревнованиях в Самаре, в частности, примет участие в церемонии открытия. Спорт в регионе
251
Весь список


Видео
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
303
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
1216
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
735
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1451
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1534
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1733
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1579
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1241
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
804
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1130
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2414
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3402
Весь список

Мероприятия
15 июня в приемной УПЧ в Самарской области планируется провести целевой прием граждан
В Самаре состоится праздник, посвященный Дню защиты детей
В Самаре проходят профилактические мероприятия «Внимание — дети! Школьные каникулы»
Весь список
Популярное
за сегодня

В правила благоустройства Самары введен запрет на парковку на детских площадках и газонах

529

В Самарской области начало июня теплом не порадует

522

В Самаре пенсионера, у которого кончился лимит поездок, избили кондуктор и водитель, и задержала полиция

192
за неделю

В Самаре похолодает и пройдут дожди

3659

Митинг пенсионеров в Самаре завершен (дополнено)

3181

Очередной митинг протеста пенсионеров состоится сегодня в Самаре

2010
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Григорьев Александр Сергеевич

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда