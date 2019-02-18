Молодежная команда самарских "Крыльев Советов" победила казахстанский "Кайрат"
18 февраля 2019 09:49
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Молодежная команда самарских "Крыльев Советов" в рамках подготовки к весенней части футбольного чемпионата России провела контрольную встречу с молодежкой казахстанского "Кайрата".
Игра прошла в Турции, где самарцы проходят учебно-тренировочный сбор. Матч завершился со счетом 1:0, единственный гол в составе "Крыльев" забил Константин Шамаев.
Ранее волжане уступили молодежке питерского "Зенита", проиграв со счетом 1:3.
Следующий матч "Крылья" проведут 22 февраля, встретившись с датской командой "Роскилде", пишет "СитиТраффик".
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