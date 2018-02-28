Матч «Крылья Советов» : «Спартак» может не состояться из-за погодных условий
28 февраля 2018 11:52
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В своем интервью «Известиям» главный тренер ФК «Крылья Советов» Андрей Тихонов сообщил, что из-за неблагоприятных погодных условий игра самарской команды против «Спартака» может сегодня не состояться.
«Очень тяжелые погодные условия – непонятно, состоится ли вообще матч. Мы сами этого пока не знаем. Думаю, итоговое решение об этом будет принято за час-два до начала встречи, погода может быть очень суровой», – сообщил Тихонов.
Между тем, тренер ФК «Спартак» Леонид Федун сообщил, что он сделал все возможное, чтобы встреча команд состоялась в максимально комфортных условиях, однако окончательное решение останется за РФС.
«Здесь от меня ничего не зависит. Но я бы никому не посоветовал играть в „минус 18“, как ожидается по Гидрометцентру. Решение об игре не мое, это решение РФС и инспектора матча, которое будет принято накануне встречи. К сожалению, такой регламент», – заявил Федун.
Напомним, встреча ФК «Крылья Советов» и ФК «Спартак» должна состояться сегодня в 18.30, на самарском стадионе «Металлург». Отметим также, что по прогнозу Гидрометцентра, в это время в Самаре ожидается до 18 градусов мороза, пишет "ФедералПресс".
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