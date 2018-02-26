Легенда мирового футбола Петер Шмейхель снимает фильм о Самаре

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Легенда мирового футбола Петер Шмейхель снимает фильм о космической столице, которая уже летом примет мундиаль. Об этом сообщает Минспорта региона.в своем твиттере.Городу-организатору Чемпионата Мира-2018 - Самаре - лучший вратарь по версии международной федерации футбольной истории и статистики Петер Шмейхель планирует посвятить одну из авторских спортивных программ, которые он ведет на телеканале "Russia Today".