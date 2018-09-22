"Крылья Советов" встретились с болельщиками в новом формате

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21 сентября состоялась встреча новичков "Крыльев Советов" с болельщиками. В ней приняли участие все 13 футболистов, пополнивших нашу команду в РПЛ, главный тренер Андрей Тихонов и генеральный директор клуба Виталий Шашков. Мероприятие прошло в новом формате: "Крылья" встретились с болельщиками на открытом воздухе – в Загородном парке.Встреча исключала официальные моменты: после общего фото команда приступила к свободному общению с поклонниками "Крыльев", автограф- и фотосессии. Кроме того, игроки пробовали себя в необычных амплуа, разделившись по беседкам в "Олимпийской деревне": Виталий Денисов лично угощал всех собравшихся настоящим узбекским пловом, Мирал Самарджич, Паул-Виорел Антон, Владимир Полуяхтов и Павел Яковлев потчевали болельщиков жареным мясом, а Рамиль Шейдаев – вкусным арбузом. Йоан Молло и Максим Канунников пробовали себя в роли аквагримеров, а Никита Чичерин и Агустин Рохель играли в FIFA со всеми желающими. Сергей Рыжиков угощал всех болельщиков пиццей от партнера клуба – компании "Папа Джонс", а Георгий Тигиев и Ваня Вучичевич – сахарной ватой. Параллельно игроки отвечали на все вопросы поклонников "Крыльев". Кроме того, на встрече состоялся масштабный розыгрыш среди всех владельцев абонементов на домашние матчи "Крыльев Советов". С помощью лотереи было разыграно 13 игровых футболок новичков нашей команды. А на оборотной стороне специально подготовленных к мероприятию автограф-карт всех болельщиков ждал приятный бонус от партнера клуба, БК "Parimatch". Также все болельщики могли приобрести клубную атрибутику в палатке на входе. Встреча, которая собрала около 400 любителей футбола, прошла в отличной атмосфере, что особенно важно для команды в преддверии домашней игры против "Краснодара". Теперь встретимся в понедельник на "Самара Арене"!Видеосюжет о встрече в Загородном парке смотрите на официальном клубном канале "Крыльев" в YouTube, сообщает на своем сайте ФК.