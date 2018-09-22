Я нашел ошибку
Главные новости: 
Губернатор выразил соболезнования в связи с уходом из жизни генерального директора АО "Таркетт" Анатолия Нуждина
Назван самый безопасный город в мире Москва с индексом преступности в 45,98% в списке расположилась лишь на 184-м месте.
Назван самый безопасный город в мире
Сегодня самарцам предлагают перемещаться по городу без автомобиля Областная столица присоединилась к празднованию Всемирного дня без автомобиля.
Сегодня самарцам предлагают перемещаться по городу без автомобиля
Учёные заявили о смертельной опасности готовки на костре
Учёные заявили о смертельной опасности готовки на костре
У пенсионерки в Безенчукском районе украли лестницу
У пенсионерки в Безенчукском районе украли лестницу
"Крылья Советов" встретились с болельщиками в новом формате
В Тольятти решили, как тратиться на обеды иностранцам Предусмотрены различные варианты питания для зарубежных гостей.
В Тольятти решили, как тратиться на обеды иностранцам
Татьяна Голикова рассказала, сколько россиянок занимает руководящие должности в стране
Татьяна Голикова рассказала, сколько россиянок занимает руководящие должности в стране
сегодня  Суббота, 22 сентября, 14:25
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/09:
USD 66.25
-0.22
EUR 78.08
0.33
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Крылья Советов" встретились с болельщиками в новом формате

22 сентября 2018 11:07
125
Мероприятие прошло на открытом воздухе – в Загородном парке.

21 сентября состоялась встреча новичков "Крыльев Советов" с болельщиками. В ней приняли участие все 13 футболистов, пополнивших нашу команду в РПЛ, главный тренер Андрей Тихонов и генеральный директор клуба Виталий Шашков. Мероприятие прошло в новом формате: "Крылья" встретились с болельщиками на открытом воздухе – в Загородном парке.

Встреча исключала официальные моменты: после общего фото команда приступила к свободному общению с поклонниками "Крыльев", автограф- и фотосессии. Кроме того, игроки пробовали себя в необычных амплуа, разделившись по беседкам в "Олимпийской деревне": Виталий Денисов лично угощал всех собравшихся настоящим узбекским пловом, Мирал Самарджич, Паул-Виорел Антон, Владимир Полуяхтов и Павел Яковлев потчевали болельщиков жареным мясом, а Рамиль Шейдаев – вкусным арбузом. Йоан Молло и Максим Канунников пробовали себя в роли аквагримеров, а Никита Чичерин и Агустин Рохель играли в FIFA со всеми желающими. Сергей Рыжиков угощал всех болельщиков пиццей от партнера клуба – компании "Папа Джонс", а Георгий Тигиев и Ваня Вучичевич – сахарной ватой. Параллельно игроки отвечали на все вопросы поклонников "Крыльев". Кроме того, на встрече состоялся масштабный розыгрыш среди всех владельцев абонементов на домашние матчи "Крыльев Советов". С помощью лотереи было разыграно 13 игровых футболок новичков нашей команды. А на оборотной стороне специально подготовленных к мероприятию автограф-карт всех болельщиков ждал приятный бонус от партнера клуба, БК "Parimatch". Также все болельщики могли приобрести клубную атрибутику в палатке на входе. Встреча, которая собрала около 400 любителей футбола, прошла в отличной атмосфере, что особенно важно для команды в преддверии домашней игры против "Краснодара". Теперь встретимся в понедельник на "Самара Арене"!

Видеосюжет о встрече в Загородном парке смотрите на официальном клубном канале "Крыльев" в YouTube, сообщает на своем сайте ФК.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
22 августа 2018  21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.
Пиво, раки, набережная и гостеприимство самарцев: что больше всего понравилось иностранцам в областной столице
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.  ЧМ-2018
607
5 августа 2018  14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.
Больше всего фанатов приехали на ЧМ-2018 из Китая, США и Мексики
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.  ЧМ-2018
522
3 августа 2018  11:19
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
484
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7536
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8091
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7836
Весь список
Спорт в регионе
22 сентября 2018  11:07
"Крылья Советов" встретились с болельщиками в новом формате
Мероприятие прошло на открытом воздухе – в Загородном парке.  Спорт в регионе
124
21 сентября 2018  17:32
В соревнованиях примут участие восемь команд из Саранска, Казани, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Альметьевска и Самарской области – вместе с
Юноши "Крыльев" отправляются на финальный турнир Первенства России зоны "Приволжье"
 В соревнованиях примут участие восемь команд из Саранска, Казани, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Альметьевска и Самарской области – вместе с "Крыльями"... Спорт в регионе
251
21 сентября 2018  17:27
Билеты на эту игру можно приобрести в удаленных кассах и в кассах СК
Продолжается продажа билетов на матч "Крылья Советов" – "Краснодар"
Билеты на эту игру можно приобрести в удаленных кассах и в кассах СК "Металлург".   Спорт в регионе
278
21 сентября 2018  15:04
Попав на подиум в многоборье, россиянки также завоевали олимпийскую лицензию для участия в Играх-2020, которые пройдут в Токио.
Самарчанка Ксения Полякова завоевала золото чемпионата мира в групповых упражнениях в многоборье
Попав на подиум в многоборье, россиянки также завоевали олимпийскую лицензию для участия в Играх-2020, которые пройдут в Токио.    Спорт в регионе
274
21 сентября 2018  13:11
Сегодня состоится презентация новичков ПФК
Сегодня состоится презентация новичков ПФК "Крылья Советов"
Приглашают всех поклонников команды принять участие в этом мероприятии!  Спорт в регионе
208
21 сентября 2018  11:12
Самарская гимнастка завоевала золото Ксения Полякова выступала в составе сборной.
Самарская гимнастка завоевала золото
Ксения Полякова выступала в составе сборной. Спорт в регионе
173
20 сентября 2018  23:27
Большинство западных спортсменов, которые отреагировали на решение сразу, произошедшее разочаровало.
"Шутка или хакеры?" Западные спортсмены в шоке от решения WADA по России
Большинство западных спортсменов, которые отреагировали на решение сразу, произошедшее разочаровало.  Спорт в регионе
373
Весь список


Видео
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
467
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15302
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
519
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
722
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
768
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
1096
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
681
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
773
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1764
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1246
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1368
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1323
Весь список

Мероприятия
В Мордовии состоялось открытие окружного фестиваля «Вернуть детство» и конкурса «Успешная семья Приволжья»
404fest вновь состоится в Самаре
Руководитель следственного управления проведет прием граждан в следственных отделах по Промышленному району и Кировскому районах Самары
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда