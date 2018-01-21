Крылья Советов со счетом 4:0 победили на первом контрольном матче в Турции
21 января 2018 10:46
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В субботу, 20 января, в Турции на учебно-тренировочном сборе футболисты самарской команды «Крылья Советов» провели первый контрольный матч.
Соперниками волжан стали игроки клуба «Слован», которые занимают третье место в национальном чемпионате Словакии.
Игра завершилась победой россиян со счетом 4:0. Основное количество мячей в ворота соперников забил Денис Ткачук. С еще одним голом ему помог Сергей Самодин.
Напомним, первый сбор продлится до 31 января. Футболисты проведут еще пять контрольных матчей.
Через четыре дня самарцы проведут матч с болгарским клубом «Черное море». А 27 января у волжан пройдут сразу две контрольные игры — с азербайджанской «Нефтчи» и польской «Краковией».
Кроме того, клуб запланировал матч на 30 января. «Крылья Советов» проведут его с литовским клубом «Судува». А в последний день января они выйдут лицом к лицу с болгарами из «Дунав Русе», пишет 63.ру.
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