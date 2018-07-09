Крылья Советов» проиграли в первом матче на австрийском сборе
9 июля 2018 09:24
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В воскресенье, 8 июля, самарские футболисты провели свой первый матч в Австрии. Они отправились туда на летний учебно-тренировочный сбор.
В первом матче на австрийском сборе «Крылья Советов» проиграли со счётом 1:0. Их соперником стал венский «Рапид».
— Исход игры решил единственный мяч, забитый Кэлвином Арасом на 16-й минуте встречи после быстрой атаки, — рассказали представители самарского футбольного клуба.
Следующий матч «Крылья» проведут 10 июля против пражской «Спарты».
Готовиться к сезону в Австрии футболисты будут до 20 июля. Затем команда вернется в Самару. Первый матч РФПЛ в новом сезоне «Крылья Советов» проведут на «Самара Арене» против московского ЦСКА. Эта игра состоится 31 июля, пишет 63.ру.
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