"Крылья Советов" продлили контракт с Аланом Чочиевым

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Футбольный клуб "Крылья Советов" и полузащитникпродлили действующий договор до конца сезона. Игрок выступает за самарский клуб с 2014 года. Чочиев провел за "Крылья" 103 матча и забил 15 мячей за нашу команду в различных турнирах, сообщается на сайте ФК.– За время выступления в "Крыльях" Алан проявил себя как квалифицированный игрок. Мы уверены, что Алан Чочиев еще проявит себя в нашей команде и поможет в решении поставленных задач на сезон, – отметил заместитель генерального директора ПФК "Крылья Советов"