"Крылья Советов" подписали контракт с кибер-игроком в FIFA

90

На клубной базе "Крыльев" было подписано официальное соглашение с кибер-спортсменом, который будет представлять футбольный клуб "Крылья Советов" на всех соревнованиях под эгидой РФПЛ.Это право заслужил болельщик "Крыльев" Максим Кирилов, который на прошлой неделе выиграл открытый чемпионат по кибер-спорту, проводимый нашим клубом. С Максимом был подписан контракт на один год.После подписания соглашения генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров вручил Максиму именную футболку с любимым номером кибер-игрока. Уже 24 февраля геймеру предстоит постоять за честь нашего клуба в Уфе, где пройдет Кубок РФПЛ по игре в FIFA, сообщает пресс-служба ФК.