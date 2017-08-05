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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Крылья Советов" дома обыграли астраханский "Волгарь" – 1:0

5 августа 2017 20:59
479
Гол Ятченко принес
Гол Ятченко принес "Крыльям" первую в российской истории победу над "Волгарем".

 "Крылья Советов" на "Металлурге", собравшем 5916 зрителей, обыграли астраханский "Волгарь" – 1:0.

Команда Андрея Тихонова открыла счет на  40-й минуте - пенальти уверенно реализовал Дмитрий Ятченко - 1:0. Это уже второй гол защитника "Крыльев" в этом сезоне.

Самарская команда одержала первую победу над "Волгарем" в российской истории.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут 9 августа. На выезде в Костроме самарцы сыграют с ярославским "Шинником". Начало встречи – в 17:00 по самарскому времени, сообщает пресс-служба ФК "КС".


Фото     ФК "КС" 
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