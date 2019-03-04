Команда БК «Самара» сыграет в «Финале восьми» первенства ДЮБЛ
4 марта 2019 09:20
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2 марта определились все участники «Финала восьми» первенства Детско-юношеской баскетбольной лиги — главного турнира страны для юношей до 18 лет.
В седьмой раз подряд в решающую стадию турнира пробилась команда БК «Самара». Самарцы под руководством тренера Ильи Локтионова преодолели несколько предварительных раундов, в том числе два полуфинальных этапа, которые прошли в Москве и подмосковных Химках.
Так же в финальном раунде сыграют МБА-ДЮБЛ (Москва), «Руна-Баскет» (Москва), «Локомотив-Кубань-ЦОП-ДЮБЛ» (Краснодар), «Химки-ДЮБЛ» (Московская обл.), «Зенит-ДЮБЛ» (Санкт-Петербург), ЦСКА-ДЮБЛ (Москва) и «Буревестник-Юниор» (Ярославль).
Даты и место проведения «Финала восьми» станут известны чуть позже.
Год назад «Самара-ДЮБЛ» завершила сезон на шестом месте. Но за последние несколько лет команда трижды завоевывала медали чемпионата: в 2016 г. она была третьей, а в 2014-м и 2017-м — второй.
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