Игроки хоккейного клуба ЦСК ВВС получат зарплату за январь и февраль до конца марта
5 марта 2018 11:44
165
— Сейчас мы прикладываем все возможные усилия, чтобы погасить задолженность перед хоккеистами, — рассказали в Минспорте. — За ноябрь и декабрь деньги они уже получили. Остались еще два месяца.
Клуб не первый год испытывает финансовые трудности. Весной 2017 года игрокам уже задерживали зарплату. Показатели команды на турнирах также были далеки от совершенства. Сейчас ЦСК ВВС выступает в первенстве Высшей хоккейной лиги, пишет 63.ру.
Летом 2017 года команда перешла под контроль области. Одной из целей этого мероприятия стало финансовое оздоровление коллектива.
Но в последних играх сезона 2017/2018 спортсмены отказались выходить на лед. Причина — долги по зарплате. В результате команда проиграла все последние матчи.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
5 марта 2018 13:56
Он пройдет 6 марта. ЧМ-2018
152
5 марта 2018 09:46
Ожидается, что два миллиона иностранных туристов приедут в Россию на ЧМ-2018. ЧМ-2018
235
3 марта 2018 21:49
На тестовых играх и матчах ЧМ-2018 будет задействовано 11 бригад "скорой помощи", плюс машина Центра медицины катастроф, "Газель" с запасом медикаментов и... ЧМ-2018
490
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6963
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7506
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7358
Спорт в регионе
5 марта 2018 17:11
Принять участие в забеге может любой желающий. Лыжные гонки станут прекрасной возможностью провести время с семьей, заняться спортом, приобщиться к здоровому... Спорт в регионе
144
5 марта 2018 12:53
Он пройдет в рамках движения PutinTeam. Спорт в регионе
160
5 марта 2018 11:44
Об этом сообщили представители Министерства спорта Самарской области. Спорт в регионе
165
5 марта 2018 10:00
Команда выходит в финальный раунд первенства уже шестой сезон подряд. Спорт в регионе
126
4 марта 2018 19:20
Дубль Корниленко и дебютный гол Соболева принесли "Крыльям" победу в Санкт-Петербурге. Спорт в регионе
364
4 марта 2018 14:18
Благодаря этой победе команда продолжает лидировать в чемпионате Суперлиги. Спорт в регионе
586
3 марта 2018 16:10
Гостем праздника стал и глава региона Дмитрий Азаров. Он поприветствовал гостей, поблагодарил организаторов мероприятия и пожелал удачи спортсменам. Спорт в регионе
371
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
582
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
530
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1083
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
739
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
796
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
2151
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1408
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
704
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3851
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2219
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2655
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2556
Мероприятия