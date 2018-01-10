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Игроки БК «Самара» — лучшие в Единой молодежной лиге ВТБ

10 января 2018 09:37
115
Игроки БК «Самара» — лучшие в Единой молодежной лиге ВТБ Молодежная команда БК «Самара» выступает в Лиге третий сезон.
Молодежная команда БК «Самара» выступает в Лиге третий сезон.

Ударный декабрь в исполнении молодежной команды БК «Самара» («Самара-2» одержала четыре победы в четырех сыгранных матчах) не остался незамеченным руководством Единой молодежной лиги ВТБ: центровой Дмитрий Халдеев был признан лучшим игроком месяца, а форвард Филипп Стойко вошел в символическую пятерку.
18-летний Дмитрий Халдеев в среднем за игру в декабре набирал 23 очка, делал 12,5 подбора, 1,3 передачи, 1,5 блок-шота и 2 перехвата.
19-летний Филипп Стойко так же показал в декабре неплохую статистику: 15,8 очка, 11,3 подбора и 2 передачи.
В символическую пятерку по итогам декабря помимо Халдеева и Стойко вошли защитники Эльхан Ахмедов («Химки-2») и Сергей Кривых (УНИКС-2), а также форвард Никита Михайловский («Автодор-2»).

Единая молодежная лига ВТБ — главное всероссийское соревнование для молодых баскетболистов (до 20 лет), в котором принимают участие молодежные команды ведущих клубов страны.
Молодежная команда БК «Самара» выступает в Лиге третий сезон. В сезоне-2016/2017 «Самара-2» стала бронзовым призером турнира.

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