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Георгий Зотов: Мы можем и будем играть еще лучше

3 марта 2019 11:56
149
Георгий Зотов: Мы можем и будем играть еще лучше Защитник футбольного клуба
Защитник футбольного клуба "Крылья Советов" отметил, что команда намерена завершить сезон на мажорной ноте.

Защитник футбольного клуба "Крылья Советов" после матча с "Локомотивом" ответил на вопросы клубной пресс-службы, сообщает сайт ФК.

– "Крылья" прибыли на игру сразу из Турции. Насколько сложно было адаптироваться под другие условия во время матча?

– Не сказать, что было сильно холодно. Абсолютно нормально дышалось, перепады не ощущались.

– После игры у команды в эмоциях было больше радости от ничейного результата или огорчения от того, что хотелось победы?

– Всегда хочется победить, но в сложившейся ситуации результат считаю положительным. Мы отыгрывались, соперник серьезный. Нам нужно выкарабкиваться. Эмоции были на поле, ребята завелись, хотели выгрызть каждый мяч. Эмоции всегда помогают, особенно положительные.

– Миодраг Божович давал какие-то особенные указания по сопернику перед игрой?

– Нет, мы всегда играем от себя. Исходя из своей игры. Разве что он предупреждал о том, что "Локомотив" любит использовать контратаки.

– Ты защитник, который любит подключаться к атакам. Вот и сегодня твои действия привели ко второму голу "Крыльев". Как сложился тот эпизод?

– Все получилось быстро. Я принял мяч на грудь, увидел далеко впереди игрока в нашей футболке и постарался перекинуть на него, чтобы была возможность зацепиться за мяч. Получилось даже лучше, Рамиль убежал один на один. Не ожидал, конечно, что так получится.

– На сколько сильно матчи на сборах отличаются от официальных игр?

– Разница огромная. На сборах соперник может попробовать новую схему, выпустить на поле не основной состав. А в официальных матчах все бьются за каждый клочок поля.

– Как много "Крылья" готовы показать в весенней части сезона и сыграть лучше, чем сегодня?

– Не считаю, что сегодня мы сыграли на 100% хорошо. Мы еще будем прибавлять, будем играть еще лучше, что-то подкорректируем. Сделаем все возможное, чтобы выполнить задачу и завершить сезон на мажорной ноте.

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