Георгий Зотов: Мы можем и будем играть еще лучше

149

Защитник футбольного клуба "Крылья Советов" после матча с "Локомотивом" ответил на вопросы клубной пресс-службы, сообщает сайт ФК.– Не сказать, что было сильно холодно. Абсолютно нормально дышалось, перепады не ощущались.– Всегда хочется победить, но в сложившейся ситуации результат считаю положительным. Мы отыгрывались, соперник серьезный. Нам нужно выкарабкиваться. Эмоции были на поле, ребята завелись, хотели выгрызть каждый мяч. Эмоции всегда помогают, особенно положительные.– Нет, мы всегда играем от себя. Исходя из своей игры. Разве что он предупреждал о том, что "Локомотив" любит использовать контратаки.– Все получилось быстро. Я принял мяч на грудь, увидел далеко впереди игрока в нашей футболке и постарался перекинуть на него, чтобы была возможность зацепиться за мяч. Получилось даже лучше, Рамиль убежал один на один. Не ожидал, конечно, что так получится.– Разница огромная. На сборах соперник может попробовать новую схему, выпустить на поле не основной состав. А в официальных матчах все бьются за каждый клочок поля.– Не считаю, что сегодня мы сыграли на 100% хорошо. Мы еще будем прибавлять, будем играть еще лучше, что-то подкорректируем. Сделаем все возможное, чтобы выполнить задачу и завершить сезон на мажорной ноте.