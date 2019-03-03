Георгий Зотов: Мы можем и будем играть еще лучше
3 марта 2019 11:56
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Защитник футбольного клуба "Крылья Советов" после матча с "Локомотивом" ответил на вопросы клубной пресс-службы, сообщает сайт ФК.
– "Крылья" прибыли на игру сразу из Турции. Насколько сложно было адаптироваться под другие условия во время матча?
– Не сказать, что было сильно холодно. Абсолютно нормально дышалось, перепады не ощущались.
– После игры у команды в эмоциях было больше радости от ничейного результата или огорчения от того, что хотелось победы?
– Всегда хочется победить, но в сложившейся ситуации результат считаю положительным. Мы отыгрывались, соперник серьезный. Нам нужно выкарабкиваться. Эмоции были на поле, ребята завелись, хотели выгрызть каждый мяч. Эмоции всегда помогают, особенно положительные.
– Миодраг Божович давал какие-то особенные указания по сопернику перед игрой?
– Нет, мы всегда играем от себя. Исходя из своей игры. Разве что он предупреждал о том, что "Локомотив" любит использовать контратаки.
– Ты защитник, который любит подключаться к атакам. Вот и сегодня твои действия привели ко второму голу "Крыльев". Как сложился тот эпизод?
– Все получилось быстро. Я принял мяч на грудь, увидел далеко впереди игрока в нашей футболке и постарался перекинуть на него, чтобы была возможность зацепиться за мяч. Получилось даже лучше, Рамиль убежал один на один. Не ожидал, конечно, что так получится.
– На сколько сильно матчи на сборах отличаются от официальных игр?
– Разница огромная. На сборах соперник может попробовать новую схему, выпустить на поле не основной состав. А в официальных матчах все бьются за каждый клочок поля.
– Как много "Крылья" готовы показать в весенней части сезона и сыграть лучше, чем сегодня?
– Не считаю, что сегодня мы сыграли на 100% хорошо. Мы еще будем прибавлять, будем играть еще лучше, что-то подкорректируем. Сделаем все возможное, чтобы выполнить задачу и завершить сезон на мажорной ноте.
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