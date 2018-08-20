Футбольный матч на стадионе Самара-Арена прошел без нарушений
20 августа 2018 09:52
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В Самаре состоялся футбольный матч между командами "Крылья Советов" и «Локомотив». Сотрудники полиции обеспечили охрану общественного порядка, перед началом матча обследовали, с применением технических средств и служебных собак, стадион "Самара-Арена" и прилегающую к нему территорию.
Стражи правопорядка осуществляли регулирование движения на подъездах к стадиону «Самара-Арена», а также организовали патрулирование прилегающих к спортивному сооружению улиц.
Грубых нарушений общественного порядка, массовых беспорядков и иных чрезвычайных происшествий во время проведения футбольного матча не зафиксировано, сообщает облМВД.
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