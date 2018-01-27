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Фигуристы из Тольятти стали девятыми на первенстве России

27 января 2018 11:43
162
Фигуристы из Тольятти стали девятыми на первенстве России Автоград представляют Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев.
Автоград представляют Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев.

Вчера, 26 января, в ледовом дворце Республики Мордовия завершилось первенство России среди юниоров по фигурному катанию на коньках 2018 года. Участие в соревнованиях принимали фигуристы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодара, Перми, Приморского края и Тольятти.

В соревнованиях танцевальных дуэтов Тольятти представляют Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев.
Вчера, в втором виде соревнований – произвольном танце они показали 9 результат. И по сумме двух видов программы тольяттинские танцоры расположились на девятой строчке протокола, пишет TLTgorod.
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