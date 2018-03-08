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Два игрока самарских «Крыльев Советов» вошли в расширенный список молодежной сборной России

8 марта 2018 12:06
230
Два игрока самарских «Крыльев Советов» вошли в расширенный список молодежной сборной России Окончательный состав команды станет известен 12 марта.
Окончательный состав команды станет известен 12 марта.

Стал известен список игроков, которых тренерский штаб молодежной сборной России по футболу во главе с Евгением Бушмановым рассматривает для участия в отборочных матчах Чемпионата Европы-2019 U-21 c Македонией (Скопье, 23 марта) и Гибралтаром (Гибралтар, 27 марта).

Как сообщает РФС, окончательный состав молодежной сборной России станет известен 12 марта, а 19-го команда соберется в Новогорске, чтобы на следующий день вылететь в Македонию.
В расширенный список вошел 31 футболист. Среди них – два игрока самарских «Крыльев Советов»: полузащитники: Олег Ланин и форвард Александр Соболев, пишет TLTgorod.


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