Депутаты Самарской губернской думы определили сумму, которую готовы потратить на профессиональный спорт из бюджета региона
14 декабря 2017 11:40
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Из указанной суммы гандбольная «Лада» получит 4 млн рублей, хоккейный клуб «Лада» — 148 млн рублей, футбольный клуб «Крылья Советов» — 111 млн рублей, волейбольная «Нова» — 25 млн рублей и баскетбольная «Самара» — 20 млн рублей, пишет 63.ру.
— 4 млн рублей для гандбольной «Лады» — это средства, которые требует вернуть АВТОВАЗ за подаренные автомобили спортсменкам бывшим губернатором, — пояснил депутат Михаил Матвеев.
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