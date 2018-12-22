Деды Морозы сыграют в футбол с самарскими детьми на стадионе "Крыльев Советов"

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Сегодня, 22 декабря на главном поле стадиона "Металлург" (ул. Строителей, 1) состоится уже четвертый ежегодный благотворительный матч сборной Дедов Морозов с самарскими детьми. В костюмы зимних волшебников облачатся ветераны "Крыльев", партнеры и друзья клуба. Уже подтвердили свое участие в игре ветераны клуба Равиль Аряпов, Виктор Гаус, Антон Бобер, Вячеслав Попов, Сергей Виноградов, а также действующие игроки "Крыльев". Также за команду Дедов Морозов сыграют известные самарские КВНщики Дмитрий Колчин и Александр Волохов,а также партнеры клуба "Крылья Советов". За сборную детей сыграют воспитанники школы-интерната "Преодоление", а также команда "Крылья Мечты", в которой тренируются ребята с проблемами здоровья. Тренером команды детей выступит заслуженный ветеран "Крыльев Советов" и рекордсмен по количеству проведенных матчей за самарский клуб – Валерьян Панфилов. Главным арбитром встречи станет глава Самарской федерации футбола Сергей Марушко.Вход для болельщиков на матч свободный (со стороны Западной трибуны). Начало развлекательной программы для зрителей – в 11:00. Вести мероприятие и комментировать уникальный матч будет спортивный комментатор Андрей Миронов. Также в программе конкурсы с аниматорами, фото и автограф-сессия с игроком "Крыльев" Владимиром Полуяхтовым. Также развлекать болельщиков будут диджей и маскот клуба – Крыс Лютик.Поддержать мероприятие и помочь детям из интернатов может любой любитель футбола и болельщик нашей команды. 22 декабря вы можете присоединиться к праздничному матчу, посетить мероприятие и принести сладости или игрушки для детей, оставив их под уникальной ёлкой из газона на "Металлурге", сообщается на сайте ФК.(10+)