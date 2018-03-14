Четыре игрока БК «Самара» — кандидаты в сборную России

94

В ходе заседания были одобрены планы подготовки сборных к первенствам Европы, а также утверждены списки кандидатов и тренеров.В число кандидатов в сборную России U20 включены четыре игрока БК «Самара»: Дмитрий Гусенков, Дмитрий Халдеев, Филипп Стойко и Агасий Тоноян.Кроме того, было принято решение, что у каждой юношеской сборной будет свой куратор со стороны Тренерского совета. Куратором сборной U20 назначен заслуженный тренерСССР, главный тренер БК «Самара» Сергей Зозулин.