Бывший вратарь «Крыльев Советов» подписал контракт с «Магдебургом»
20 января 2019 11:55
38
32-летний голкипер сборной Грузии Гиорги Лория заключил контракт с клубом второй бундеслиги «Магдебургом».
Лория начинал карьеру в тбилисском «Динамо», а с 2015 по 2018 годы выступал в России за самарские «Крылья Советов» и махачкалинский «Анжи».
В составе сборной Грузии Лория провел 47 матчей. Контракт голкипера с «Магдебургом» заключен до конца нынешнего сезона, пишет stavki.ru.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
367
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
272
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
575
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7808
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8324
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8059
Спорт в регионе
20 января 2019 11:55
Контракт голкипера с заключен до конца нынешнего сезона. Спорт в регионе
37
19 января 2019 22:59
В Перу завершился 41-й ралли-рейд "Дакар", где победу в третий раз подряд одержала российская команда. Спорт в регионе
842
19 января 2019 10:39
Благодаря этой победе команда укрепилась в тройке лидеров. Спорт в регионе
352
18 января 2019 23:19
"Самара" идет в тройке лидеров Суперлиги. Спорт в регионе
838
18 января 2019 15:27
На этом посту он сменит Дмитрия Шляхтина. Спорт в регионе
382
17 января 2019 19:02
"... по результатам проверки СП в ЦСП не выявлено ни одного нарушения, связанного с нецелевым расходованием средств". Спорт в регионе
310
17 января 2019 14:49
Футбольный сезон в топовых европейских чемпионатах находится в самом разгаре, а это означает, что сейчас у болельщиков есть отличная возможность делать... Спорт в регионе
79
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
631
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
806
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
1034
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
904
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1220
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
831
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1615
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1414
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1761
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2131
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2352
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3572
Мероприятия