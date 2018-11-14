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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Боксер школы "Ринг" из Самарской области выиграл всероссийские соревнования

14 ноября 2018 16:47
114
Боксер школы
Соревнования являлись отборочными к первенству России по боксу.

В Краснодаре с 4 по 10 ноября прошло первенство Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «РОССИЯ» по боксу среди юношей 14-15 лет, посвящённое памяти Героя России, военного лётчика Р.Н. Филиппова.

Соревнования являлись отборочными к первенству России по боксу, в них приняли участие 165 спортсменов из различных регионов страны, сообщает Минспорта Самарской области.

Честь школы бокса олимпийского резерва «Ринг» отстаивал Никита Неизвестных (тренер - Равиль Азизов), который завоевал «золото» в весовой категории 46 кг. Также он получил специальный приз «За лучшую технику».

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