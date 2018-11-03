Баскетбольная команда "Нова" обыграла "Локомотив"

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Баскетбольная команда "Нова" в рамках полуфинала кубка России в Новосибирске в трех партиях переиграла хозяина площадки "Локомотив". Об этом сообщается в твиттере команды."Поздравляю! Молодцы!", - написал в своем твиттере глава Самарской области