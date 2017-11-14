Баскетбольная «Самара» в первом матче Кубка России уступила столичной МБА

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13 ноября в Москве в первом матче 1/8 финала Кубка России баскетболисты «Самары» уступили МБА. Итоговый счет стставил 86:92.

Самыми результативными в составе «Самары» стали Алексей Голяхов (24 очка), Артем Чеваренков (13) и Евгений Фидий (11 очков).

Ответный матч состоится в Самаре, в «МТЛ Арене», 17 ноября. Начало — в 15-00.

«Самару» устроит любая победа с разницей в 7 и более очков.