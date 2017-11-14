Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре застолье закончилось смертью одного из участников от ножевой раны Трагедия произошла на улице 22 Партсъезда.
В Самаре застолье закончилось смертью одного из участников от ножевой раны
Госавтоинспекция Ставропольского района призывает пешеходов стать заметнее на вечерних дорогах. Сотрудники ГИБДД провели световозвращающий флешмоб в селе Хрящевка.
Госавтоинспекция Ставропольского района призывает пешеходов стать заметнее на вечерних дорогах
В России впервые за три года стали чаще жениться В июле было заключено рекордное число браков за последние пять лет.
В России впервые за три года стали чаще жениться
Воспользовавшись невнимательностью покупательницы магазина в Самаре, злоумышленник похитил у нее деньги Женщина лишилась около 3 200 рублей.
Воспользовавшись невнимательностью покупательницы магазина в Самаре, злоумышленник похитил у нее деньги
На региональной конференции активисты ОНФ подведут итоги реализации общественных предложений органами власти Самарской области Мероприятие состоится 25 ноября.
На региональной конференции активисты ОНФ подведут итоги реализации общественных предложений органами власти Самарской области
Тольяттинец из-за от выстрела из газового пистолета получил ожог глаз Устанавливают обстоятельства инцидента.
Тольяттинец из-за от выстрела из газового пистолета получил ожог глаз
Крупный пожар в Красноглинском районе Самары: горели два дачных дома Пламя охватило 80 кв. метров.
Крупный пожар в Красноглинском районе Самары: горели два дачных дома
В Самаре на семилетнего ребенка напала рысь Инцидент произошел в Красноглинском районе.
В Самаре на семилетнего ребенка напала рысь
сегодня  Вторник, 14 ноября, 12:26
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/11:
USD 59.18
-0.1
EUR 68.92
-0.06
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Баскетбольная «Самара» в первом матче Кубка России уступила столичной МБА

14 ноября 2017 09:31
189
Баскетбольная «Самара» в первом матче Кубка России уступила столичной МБА Ответный матч состоится в Самаре 17 ноября.
Ответный матч состоится в Самаре 17 ноября.

13 ноября в Москве в первом матче 1/8 финала Кубка России баскетболисты «Самары» уступили МБА. Итоговый счет стставил 86:92.

 Самыми результативными в составе «Самары» стали Алексей Голяхов (24 очка), Артем Чеваренков (13) и Евгений Фидий (11 очков).

Ответный матч состоится в Самаре, в «МТЛ Арене», 17 ноября. Начало — в 15-00.

«Самару» устроит любая победа с разницей в 7 и более очков.

 

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
13 ноября 2017  12:58
На стадионе «Самара-Арена» завершили раскружаливание Всего за неделю подрядчик демонтировал 32 временные опоры.
На стадионе «Самара-Арена» завершили раскружаливание
Всего за неделю подрядчик демонтировал 32 временные опоры. ЧМ-2018
347
10 ноября 2017  10:00
Представлен официальный мяч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Он стал переосмыслением классики.
Представлен официальный мяч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
Он стал переосмыслением классики. ЧМ-2018
287
9 ноября 2017  09:46
В Самаре установят систему видеонаблюдения на стадионе «Самара-Арена» Это часть комплекса мониторинга объектов.
В Самаре установят систему видеонаблюдения на стадионе «Самара-Арена»
Это часть комплекса мониторинга объектов. ЧМ-2018
204
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6592
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7161
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7020
Весь список
Спорт в регионе
14 ноября 2017  10:47
В Сызрань приехал легендарный борец Александр Карелин Основным пунктом визита станет открытый кубок по греко-римской борьбе Самарской области.
В Сызрань приехал легендарный борец Александр Карелин
Основным пунктом визита станет открытый кубок по греко-римской борьбе Самарской области. Спорт в регионе
94
14 ноября 2017  09:31
Баскетбольная «Самара» в первом матче Кубка России уступила столичной МБА Ответный матч состоится в Самаре 17 ноября.
Баскетбольная «Самара» в первом матче Кубка России уступила столичной МБА
Ответный матч состоится в Самаре 17 ноября. Спорт в регионе
189
12 ноября 2017  18:48
Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет 18 ноября. В Астрахани
"Крылья Советов" на "Металлурге" обыграли подмосковные "Химки" – 2:0
Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет 18 ноября. В Астрахани "Крылья" сыграют с местным "Волгарем".  Спорт в регионе
287
11 ноября 2017  11:28
Борцы из Сызрани и Октябрьска завоевали медали крупнейших в России соревнований Представители греко-римской борьбы проявили себя в рамках Спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава» в Тольятти.
Борцы из Сызрани и Октябрьска завоевали медали крупнейших в России соревнований
Представители греко-римской борьбы проявили себя в рамках Спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава» в Тольятти. Спорт в регионе
255
10 ноября 2017  16:17
Следующий свой матч «Самара» проведет уже 13 ноября в Москве — в 1/8 финала Кубка России она сыграет с МБА.
Баскетболисты «Самары» добились исторической победы во Владивостоке
Следующий свой матч «Самара» проведет уже 13 ноября в Москве — в 1/8 финала Кубка России она сыграет с МБА.  Спорт в регионе
395
10 ноября 2017  11:15
В Самаре волейбольный клуб НОВА сыграет с одним из лучших клубов мира В холле «МТЛ Арены» будет выставлен Кубок Европы.
В Самаре волейбольный клуб НОВА сыграет с одним из лучших клубов мира
В холле «МТЛ Арены» будет выставлен Кубок Европы. Спорт в регионе
289
8 ноября 2017  20:19
Единственный гол хозяева забили на 21-й минуте.
"Крылья Советов" в Томске проиграли местной "Томи" - 0:1
Единственный гол хозяева забили на 21-й минуте.   Спорт в регионе
293
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4222
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1566
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8443
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2323
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9155
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2720
Весь список

Фоторепортажи
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1316
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1655
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1551
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1298
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2927
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2747
Весь список

Мероприятия
В Самарской области прошло профилактическое мероприятие "Сними наушники и капюшон!"
В Самарской филармонии пройдет благотворительный концерт Сергея Войтенко
В ДК «Победа» пройдет гала-концерт лауреатов фестиваля искусств «Беларусь – моя песня!»
Весь список
Популярное
за сегодня

На трассе Самара-Бугуруслан Киа Спортаж на встречке столкнулся с КамАЗом, повреждены ещё три автомобиля, водитель погиб

573

Погрузчик снес световую опору на частный дом в Сызрани

495

Дмитрий Азаров провел очередное заседание Правительства Самарской области, на котором было рассмотрено пять вопросов

436
за неделю

Судебные приставы помогли самарцу попасть в его же квартиру, куда не пускала бывшая жена

1467

Андрей Соколов: «Парад Памяти, по моему мнению, это грандиозная пошлость и симуляция».

1463

В Самаре назвали имя главного «Студента года 2017»

1302
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда