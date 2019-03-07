Баскетбольная «Самара» в овертайме переиграла «Новосибирск»

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6 марта в последнем домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги «Самара» в овертайме переиграла «Новосибирск» — 87:81.Команды выдали настоящий баскетбольный триллер.В первой половине «Самара» владела инициативой, имея преимущество в 8-10 очков. Однако две минуты на старте третьей четверти все перевернули: сибиряки выдали рывок 9:0, впервые в матче вырвавшись вперед. И вплоть до конца основного времени то одна, то другая команда ненадолго захватывали лидерство.В овертайме все решилось на последней минуте.Завершит регулярный чемпионат «Самара» матчами на Дальнем Востоке 14 и 17 марта.Плей-офф в Суперлиге стартует в конце марта.