Баскетбольная «Самара» в Санкт-Петербурге уступила «Спартаку»

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7 ноября в матче чемпионата Суперлиги «Самара» в Санкт-Петербурге уступила местному «Спартаку» — 70:74.Это первое в новейшей истории поражение «Самары» в Санкт-Петербурге. Самыми результативными в составе самарцев стали Владимир Пичкуров (19 очков), Алимджан Федюшин (13) и Игорь Смыгин (12 очков).Несмотря на это поражение, наша команда по-прежнему идет в числе лидеров Суперлиги.Следующий матч «Самара» сыграет так же в Санкт-Петербурге: 10 ноября она встретится с «Зенитом-Фарм».