Баскетбольная «Самара» в Санкт-Петербурге уступила «Спартаку»
8 ноября 2018 09:21
169
7 ноября в матче чемпионата Суперлиги «Самара» в Санкт-Петербурге уступила местному «Спартаку» — 70:74.
Это первое в новейшей истории поражение «Самары» в Санкт-Петербурге. Самыми результативными в составе самарцев стали Владимир Пичкуров (19 очков), Алимджан Федюшин (13) и Игорь Смыгин (12 очков).
Несмотря на это поражение, наша команда по-прежнему идет в числе лидеров Суперлиги.
Следующий матч «Самара» сыграет так же в Санкт-Петербурге: 10 ноября она встретится с «Зенитом-Фарм».
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
27 октября 2018 13:01
Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом. ЧМ-2018
527
26 октября 2018 22:43
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. ЧМ-2018
411
22 августа 2018 21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы. ЧМ-2018
862
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7611
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8153
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7900
Спорт в регионе
8 ноября 2018 09:45
На СТК им. Анатолия Степанова старт мотогонкам на льду дадут 22 и 23 декабря. Спорт в регионе
138
8 ноября 2018 09:21
Счет составил 70:74. Спорт в регионе
168
7 ноября 2018 16:01
В Уфе состоялся Кубок России по тхэквондо ГТФ, участниками которого стали более 800 спортсменов из 39 регионов. Спорт в регионе
266
7 ноября 2018 15:57
Участие в турнире приняли более 600 спортсменов из 3 стран: 19-ть городов России, Казахстан, Колумбия. Спорт в регионе
226
6 ноября 2018 21:04
Общая сумма задолженности пермского клуба составляет 540 миллионов 32 тысячи рублей. Спорт в регионе
387
6 ноября 2018 20:39
Братья Кирилл и Антон Бородачевы заняли первое и второе места. Спорт в регионе
375
6 ноября 2018 12:18
В Новосибирске прошел полуфинальный этап соревнований. Спорт в регионе
291
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
674
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
752
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
734
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
754
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
679
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
1336
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
543
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
534
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1046
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1413
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1472
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2596
Мероприятия