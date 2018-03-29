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Баскетбольная «Самара» в Санкт-Петербурге разгромила «Зенит-Фарм»

29 марта 2018 09:15
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Баскетбольная «Самара» в Санкт-Петербурге разгромила «Зенит-Фарм»
Следующий свой матч «Самара» проведет 31 марта.

28 марта в предпоследнем туре регулярного чемпионата Суперлиги лидер турнира «Самара» в Санкт-Петербурге уверенно переиграла «Зенит-Фарм» — 91:61.

Следующий свой матч «Самара» проведет 31 марта там же в Санкт-Петербурге.
Поединком против «Спартака» команда завершит регулярный чемпионат.
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