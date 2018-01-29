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Баскетбольная «Самара» в Санкт-Петербурге разгромила «Спартак» и вышла в лидеры Суперлиги

29 января 2018 09:21
184
Баскетбольная «Самара» в Санкт-Петербурге разгромила «Спартак» и вышла в лидеры Суперлиги Теперь команде предстоят два матча на своей площадке
Теперь команде предстоят два матча на своей площадке.

28 января «Самара» в очередном матче чемпионата Суперлиги разгромила в Санкт-
Петербурге местный «Спартак». Счет составил 103:68.
Теперь «Самаре» предстоят два матча на своей площадке: 1 февраля она сыграет в «МТЛ
Арене» с «Уралом», 4-го — с «Темп-СУМЗ- УГМК».

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Комментарии



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