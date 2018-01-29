Баскетбольная «Самара» в Санкт-Петербурге разгромила «Спартак» и вышла в лидеры Суперлиги

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28 января «Самара» в очередном матче чемпионата Суперлиги разгромила в Санкт-Петербурге местный «Спартак». Счет составил 103:68.Теперь «Самаре» предстоят два матча на своей площадке: 1 февраля она сыграет в «МТЛАрене» с «Уралом», 4-го — с «Темп-СУМЗ- УГМК».