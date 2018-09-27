Баскетбольная «Самара» стала обладателем Кубка памяти Генриха Приматова
27 сентября 2018 09:44
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25 и 26 сентября в Самаре состоялся розыгрыш XIII Кубка памяти Генриха Приматова. За победу в предсезонном турнире боролись «Самара» и дебютант Суперлиги-1 екатеринбургский «Уралмаш», которые провели между собой два матча.
Обе игры проходили по похожему сценарию - самарцы уверенно начинали матч, но затем позволяли сопернику перехватывать инициативу, и в итоге все решалось в заключительной десятиминутке.
В первом матче команды разделил лишь один бросок - 62:60 в пользу «Самары». Самыми результативными в ее составе стали Алексей Нестеров и Алимджан Федюшин, набравшие по 12 очков.
Во второй встрече также сильнее были самарцы - 60:50. На этот раз самыми результативными стали Игорь Смыгин (14 очков) и Максим Дыбовский (10 очков).
Таким образом, «Самара» второй год подряд становится обладателем Кубка.
Турнир стал для «Самары» последней проверкой перед стартом сезона: следующие матчи команда проведет 8 и 11 октября уже в рамках чемпионата Суперлиги.
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