Баскетбольная «Самара» стала обладателем Кубка памяти Генриха Приматова

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25 и 26 сентября в Самаре состоялся розыгрыш XIII Кубка памяти Генриха Приматова. За победу в предсезонном турнире боролись «Самара» и дебютант Суперлиги-1 екатеринбургский «Уралмаш», которые провели между собой два матча.Обе игры проходили по похожему сценарию - самарцы уверенно начинали матч, но затем позволяли сопернику перехватывать инициативу, и в итоге все решалось в заключительной десятиминутке.В первом матче команды разделил лишь один бросок - 62:60 в пользу «Самары». Самыми результативными в ее составе стали Алексей Нестеров и Алимджан Федюшин, набравшие по 12 очков.Во второй встрече также сильнее были самарцы - 60:50. На этот раз самыми результативными стали Игорь Смыгин (14 очков) и Максим Дыбовский (10 очков).Таким образом, «Самара» второй год подряд становится обладателем Кубка.Турнир стал для «Самары» последней проверкой перед стартом сезона: следующие матчи команда проведет 8 и 11 октября уже в рамках чемпионата Суперлиги.