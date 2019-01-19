Баскетбольная «Самара» разгромила «Урал» в матче Суперлиги

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18 января в очередном матче Суперлиги «Самара» на своей площадке переиграла екатеринбургский «Урал» — 85:67.Игорь Грачев, главный тренер «Самары»:- Конечно, мы поработали после поражения от Сургута. Все чувствовали за собой вину. Все ребята профессионалы, все понимают: если не настраиваться на каждую игру — результата не будет. Сегодня мы вышли и мотивацией и показали это прежде всего работой в защите. Поначалу затормозило нападение, но за счет активной агрессивной защиты мы нашли свои атаки и показали то, что и нужно было показать против этого соперника.Благодаря этой победе «Самара» укрепилась в тройке лидеров. Самарцы идут в таблице на третьем месте, уступая только «Востоку-65» и «Темпу-СУМЗ-УГМК».Следующие матчи «Самара» проведет на выезде: 24 января она сыграет с «Уралмашем», 27-го — с «Темпом-СУМЗ-УГМК». Ближайший домашний матч — 1 февраля со «Спартаком».