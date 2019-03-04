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Баскетбольная «Самара» проведет последний домашний матч регулярного чемпионата Суперлиги

4 марта 2019 13:50
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«Самара» проведет последний домашний матч регулярного чемпионата Суперлиги
Матч с «Новосибирском» состоится в «МТЛ Арене» 6 марта, начало — в 19-00.

6 марта «Самара» проведет последний домашний матч регулярного чемпионата Суперлиги — в «МТЛ Арене» она примет «Новосибирск».
За три тура до завершения регулярного чемпионата «Самара» идет в таблице на втором месте, уже обеспечив себе преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф. Команда выдала серию из пяти побед подряд, в двух последних матчах на выезде обыграв столичную МБА (93:85) и ижевский «Купол-Родники» (98:78).
«Новосибирск», одна из самых стабильных команд Суперлиги последних лет, сейчас идет шестым, еще не гарантировав себе участие в плей-офф.

Матч с «Новосибирском» состоится в «МТЛ Арене» 6 марта, начало — в 19-00. Вход свободный.
Заключительные матчи регулярки «Самара» проведет на выезде: 14 марта во Владивостоке со «Спартаком-Приморье», 17-го — в Южно-Сахалинске с «Востоком-65».

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