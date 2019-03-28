Баскетбольная «Самара» проиграла в матче плей-офф Суперлиги «Уралу»

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27 марта во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги «Самара» на своей площадке уступила «Уралу» — 74:81.В первом матче серии до трех побед, который состоялся в «МТЛ Арене» двумя днями ранее, «Самара» довольно уверенно выиграла (97:78). Но на этот раз с первых минут стало ясно, что игра сложится совсем иначе.При счете 1:1 серия переезжает в Екатеринбург, где команды сыграют 30 марта и 1 апреля. Пятый матч, если он понадобится, состоится 4 апреля в Самаре.