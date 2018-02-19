Баскетбольная «Самара» продолжает лидировать в Суперлиге

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18 февраля «Самара» в очередном матче чемпионата Суперлиги на выезде переиграла «Химки-Подмосковье» — 101:94.Благодаря двухмесячной победной серии «Самара» продолжает лидировать в Суперлиге.Теперь команде предстоят матчи на своей площадке: 22 февраля — с «Университетом-Югра» (начало в 19-00), 25-го — с «Новосибирском» (начало в 18-00).