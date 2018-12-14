Баскетбольная «Самара» переиграла чемпиона Суперлиги

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13 декабря в очередном матче чемпионата Суперлиги «Самара» на своей площадке переиграла действующего чемпиона турнира, «Спартак-Приморье» — 77:71.Матч финалистов прошлого сезона в плане интриги не уступал поединкам весенней «золотой» серии: ни одна из команд на протяжении практически всех сорока минут не могла добиться определяющего преимущества.Эта победа позволила самарцам укрепиться на втором месте в турнирной таблице. Лидирует «Восток-65», опережающий «Самару» лишь по дополнительным показателям.Следующий матч «Самара» проведет так же на своей площадке: 20 декабря в рамках Кубка России она примет «Нижний Новгород».