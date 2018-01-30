Баскетбольная «Самара» откроет третий круг регулярного чемпионата Суперлиги
30 января 2018 12:56
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На этой неделе баскетболисты «Самары» двумя матчами на паркете «МТЛ Арены» откроют третий круг регулярного чемпионата Суперлиги. Они сыграют с «Уралом» и «Темп-СУМЗ-УГМК».
Матч «Самары» с «Уралом» состоится 1 февраля, начало в 19-00, игра со «Темп-СУМЗ-УГМК» — 4 февраля, начало в 18-00.
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