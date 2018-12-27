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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Баскетбольная «Самара» начинает второй круг результативной победой

27 декабря 2018 09:17
137
Баскетбольная «Самара» начинает второй круг результативной победой Счет составил 104:87.
Счет составил 104:87.

26 декабря в первом матче второго круга регулярного чемпионата Суперлиги «Самара» на выезде переиграла «Химки-Подмосковье». Счет составил 104:87.

Следующие матчи чемпионата Суперлиги «Самара» проведет уже после Нового года: 8 января наша команда сыграет в Ярославле с «Буревестником».
Но до этого ей еще предстоит ответный кубковый поединок в Нижнем Новгороде, который состоится 28 декабря.
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