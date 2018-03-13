Баскетбольная «Самара» на выезде разгромила «Рязань»

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12 марта в очередном матче чемпионата Суперлиги «Самара» на выезде разгромила «Рязань» — 93:63.Это 16-я подряд победа «Самары» в чемпионате. Команда продолжает удерживать первую строчку в турнирной таблице.Следующий свой матч «Самара» проведет на своей площадке: 19 марта в «МТЛ Арене» она сыграет с «Иркутом».