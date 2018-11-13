Баскетбольная «Самара» дважды сыграет со столичной МБА
13 ноября 2018 15:06
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15 и 18 ноября баскетболисты «Самары» на своей площадке проведут два матча со столичной МБА: первый — в рамках Кубка России, второй — в чемпионате Суперлиги.
В Кубке «Самара» и МБА второй сезон подряд встречаются на стадии 1/8 финала. Год назад наша команда не без труда прошла московский «барьер». Сейчас же все пока складывается в пользу самарцев: первый матч, состоявшийся в Москве 27 октября, они уверенно выиграли со счетом 91:75.
Победитель противостояния, котоому в четвертьфинале предстоит сыграть с «Нижним Новгородом», определится по сумме двух матчей.
В чемпионате дела у команд складываются по-разному. «Самара» идет в числе лидеров, имея шесть побед после восьми туров, москвичи с тремя победами занимают место в нижней части турнирной таблицы.
Последние матчи «Самара» провела в Санкт-Петербурге. Встреча со «Спартаком» завершилась неудачно — поражение 70:74. Но затем команда Игоря Грачева разгромила «Зенит-Фарм» — 90:68.
Матчи с МБА пройдут в «МТЛ Арене». 15 ноября начало — в 19-00, 18-го — в 18-00.
Вход для болельщиков свободный.
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