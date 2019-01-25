Баскетбольная «Самара» добивается победы в овертайме
25 января 2019 09:26
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24 января в очередном матче чемпионата Суперлиги «Самара» в Верхней Пышме в овертайме переиграла «Уралмаш» — 72:69.
«Самара» продолжает идти в турнирной таблице на третьем месте, на две победы отставая от «Востока-65» и на одну — от «Темпа-СУМЗ-УГМК».
Следующий матч «Самара» проведет в Ревде: 27 января она сыграет как раз с «Темпом-СУМЗ-УГМК».
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