Баскетбольная «Самара» добивается победы в овертайме

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24 января в очередном матче чемпионата Суперлиги «Самара» в Верхней Пышме в овертайме переиграла «Уралмаш» — 72:69.«Самара» продолжает идти в турнирной таблице на третьем месте, на две победы отставая от «Востока-65» и на одну — от «Темпа-СУМЗ-УГМК».Следующий матч «Самара» проведет в Ревде: 27 января она сыграет как раз с «Темпом-СУМЗ-УГМК».