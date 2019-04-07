Баскетбольная «Самара» — бронзовый призер Единой молодежной лиги ВТБ

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С 4 по 6 апреля в Санкт-Петербурге проходил «Финал восьми» Единой молодежной лиги ВТБ.Единая молодежная лига ВТБ — главный турнир для баскетболистов в возрасте до 21 года. В нем участвуют молодежные команды ведущих клубов страны.Команда БК «Самара» выступает в Лиге четвертый сезон. Дважды она брала медали турнира — «бронзу» в 2017 г. и «серебро» год назад. И сейчас сумела пополнить коллекцию.По итогам «Финала восьми» центровой «Самары-2» Дмитрий Халдеев вошел в символическую пятерку турнира.